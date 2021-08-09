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معهد التناسليات الحيوانية يصدر نشرة لتوعية المربيين بتأثيرات الإجهاد الحراري

12:00 م الإثنين 09 أغسطس 2021
معهد التناسليات الحيوانية يصدر نشرة لتوعية المربيين بتأثيرات الإجهاد الحراري

أرشيفية

كتب- أحمد مسعد:

أصدر معهد بحوث التناسليات الحيوانية، نشرة توعوية للمربيين على مستوى الجمهورية، لتجنب التأثيرات السلبية على الماشية نتيجة الإجهاد الحراري بسبب موجات الحرارة المرتفعة، في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتوعية المزارعين والمربيين بالتعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية، لتفادي أية خسائر أو أضرار.

وقال الدكتور هاني حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إن للإجهاد الحراري والتغيرات المناخية تأثيرات سلبية على الماشية، والتي قد تؤثر على إنتاجيتها في اللحوم والألبان، والحالة التناسلية لها.

وأوضح أن هناك بعض الإرشادات البسيطة التي يمكن اتباعها لتقليل تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة على الحيوانات، والتي تتلخص في إمدادات مياه وفيرة للحيوانات، كما يمكن أن يكون استخدام رشاشات المياه في تبريد الماشية، وتوفير مظلات للحماية من الحرارة، لافتًا إلى أهمية المظلة بشكل خاص للحيوانات الصغيرة جدًا أو المسنة أو الحيوانات التي تكون في حالة سيئة أو مريضة.

وأشار مدير المعهد إلى أن هناك استراتيجيتين لمعالجة الإجهاد الحراري، إحداهما قصيرة المدى، بأن يتم نقل الحيوانات إلى الظل على الفور، وتقديم الكثير من الماء البارد النظيف، وتشجيعهم، على شرب كميات صغيرة في كثير من الأحيان، مع رشها بالماء البارد، خاصة على الساقين والقدمين، أو وضعها في الماء، مع استخدم الرشاشات أو الخراطيم للماشية والخيول، كذلك يمكن وضع مناشف مبللة فوقها، كما يمكن وضع الكلاب والقطط في أحواض من الماء البارد، مشددًا على أنه لا ينبغي بلل الدواجن إلا إذا كان هناك نسيم يساعد في عملية التبريد.

الإجهاد الحراري معهد بحوث التناسليات الحيوانية وزارة الزراعة الماشية

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