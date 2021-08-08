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تصل لـ5 آلاف جنيه.. مسئول يكشف رواتب وظائف السكة الحديد

09:18 م الأحد 08 أغسطس 2021
تصل لـ5 آلاف جنيه.. مسئول يكشف رواتب وظائف السكة الحديد

هيئة السكة الحديد

​كتب– أسامة علي:

كشف الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد للموارد البشرية، رواتب الفنيين والمهندسين بالوظائف الجديدة في السكة الحديد.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حاجتها لـ1750 وظيفة شاغرة للتعيين بالهيئة، منها 250 للتعيين كمهندس ثالث تخصصات [ميكانيكا– كهرباء– مدني] من الذكور فقط لطبيعة العمل الشاقة، إضافة إلى 1500 وظيفة فنية شاغرة تخصصات مختلفة للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات.

وأوضحت الهيئة، أنه يبدأ التقديم اعتبارًا من 9 أغسطس، وحتى 8 سبتمبر المقبل.

و قال حسين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن مرتب الفني شامل الحوافز لن يقل عن 3 آلاف جنيه، بينما لن يقل راتب المهندس عن 4.5 و5 آلاف جنيه.

وأوضح نائب رئيس السكة الحديد، أن التقديم لوظائف السكة الحديد يدويا لمنع تزييف الشهادات، مؤكدا أنه لا يوجد قبول بأولوية بالتقديم.

هيئة السكة الحديد محمد حسين السكة الحديد برنامج صالة التحرير

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