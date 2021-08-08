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"السياحة والآثار": تشكيل لجنة لمتابعة حريق مطعم نيلي في الزمالك

05:43 م الأحد 08 أغسطس 2021
"السياحة والآثار": تشكيل لجنة لمتابعة حريق مطعم نيلي في الزمالك

حريق مطعم نيلي

(مصراوي):

شكلّت وزارة السياحة والآثار لجنة من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، لمتابعة تداعيات الحريق الذي نشب اليوم بأحد المطاعم النيلية العائمة بمنطقة الزمالك.

وأشار عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أن اللجنة توجهت على الفور لمعاينة هذا المطعم النيلي للوقوف على أسباب الحريق، والتأكد من مدى صلاحيته لإعادة تشغيله واستقبال الرواد، لافتًا إلى أن اللجنة سترفع تقريرًا مفصلًا عن نتائج هذه المعاينة.

حريق مطعم نيلي وزارة السياحة الأنشطة السياحية اندلاع حريق

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