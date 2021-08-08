مع ارتفاع الحرارة الشديد..15 نصيحة لخفض استهلاك الكهرباء في أغسطس

كتب- محمد صلاح:

يترتب على ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية قيام عدد كبير من المواطنين باستخدام الأجهزة المنزلية المستهلكة للطاقة بشكل كبير؛ وفي مقدمتها التكييفات والمبردات، مما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الطاقة وانعكاسه بالتالي على قيمة الفاتورة الشهرية.

ويحرص "مصراوي" على تقديم كل النصائح والإرشادات للمواطنين؛ التي تأتي في مقدمتها كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء؛ حيث قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر 15 نصيحة يجب أن تتبعها ست البيت لترشيد الاستهلاك ولتقليل قيمة الفاتورة الشهرية؛ وهي:

- فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية غير الأساسية كالتليفزيون والميكروويف والغلاية الكهربائية، وغيرها قبل الخروج من المنزل وفي أوقات الذهاب إلى النوم.

- استخدام اللمبات الموفرة للطاقة كالمصابيح الفلورسنت؛ بدلًا عن اللمبات العادية في الإضاءة، حتى إن كانت أغلى ثمنًا؛ ولكنها موفّرة على المدى البعيد.

- الاعتماد قدر الإمكان على ضوء الشمس الطبيعي في فترة النهار.

- غلق الإضاءة والإنارة في الغرف غير المشغولة عند مغادرتها.

- عدم ترك السخان الكهربائي متصلًا بالمصدر الكهربائي حال عدم استخدامه فترات طويلة، وضبط درجة الحرارة كي لا تتجاوز 45 درجة مئوية على أقصى تقدير.

- فصل الهاتف اللا سلكي والجوال والبطاريات فور اكتمال الشحن.

- استخدام مروحة السقف أو المروحة العادية إذا كان الجو معتدلًا وعدم اللجوء إلى المكيف الكهربائي إلا في الحرارة المرتفعة للغاية.

- ملء الغسالة إلى أقصى حد مسموح الاستخدام به؛ لتقليل عدد مرات التشغيل.

- نزع سلك الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة من القابس الكهربائي؛ فبعضها يستهلك الكهرباء حتى حال إغلاقه؛ لأنه يكون في وضع الاستعداد stand by.

- عدم الاعتماد على إضاءة السقف فقط؛ بل يمكنك الاعتماد على الإضاءة الموجهة كالأباجورات والأبليكات التي يمكن أن توجهها في المكان الذي تحتاج إليه فقط.

- إطفاء الأنوار الخارجية ليلًا وأغطية المصابيح دوريًّا من أجل إضاءة أكثر بمصابيح أقل.

- تطبيق تقنية تخفيض الضوء وزيادته من خلال مفاتيح كهرباء مختصة بذلك؛ وهي متوفرة في السوق، وزيد الضوء فقط عند الحاجة.

- تقليل من عدد مرات فتح باب الثلاجة؛ فقد ثبت أن تلك الخطوة بالتحديد تساعد على تقليل 15% من استهلاك الكهرباء.

- استبدال براد الشاي العادي بالغلاية الكهربائية؛ خصوصًا أن الغلاية الكهربائية من أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكًا للكهرباء.

- اختيار الأجهزة الكهربائية المدعمة بخاصية ترشيد استهلاك الطاقة Energy Star حال الحاجة إلى تجديد الأجهزة الكهربائية أو شراء أجهزة جديدة.

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