أسعار جديدة وموجة الحر.. فاتورة كهرباء أغسطس الأعلى زيادة في التاريخ

كتب- محمد صلاح:

سجلت درجات الحرارة ارتفاعات كبيرة شهدتها مختلف المناطق على مستوى الجمهورية؛ الأمر الذي نتج عنه قيام المواطنين بالاعتماد بشكل مستمر على تشغيل التكييفات والمراوح والمبردات؛ لمواجهتها، ما سيؤدي إلى ارتفاع استهلاك المواطنين من الكهرباء ومحاسبتهم بالأسعار الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ يوليو الماضي، ويتم تحصيلها على فاتورة أغسطس الجاري.

تساؤلات كثيرة تدور في أذهان وعقول مختلف المواطنين عن هل تسجل فاتورة استهلاك شهر أغسطس التي سيتم تحصيلها في نهاية الشهر، الأعلى استهلاكًا في تاريخ قطاع الكهرباء.

وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الوزارة ممثلة في شركات التوزيع التسع التابعة لها، بدأت في تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المختلفة منذ يوليو الماضي، على أن يتم البدء في تحصيلها خلال الشهر الجاري، محذرًا في الوقت ذاته المواطنين من ارتفاع قيمة فواتير كهرباء شهر أغسطس، لافتًا إلى أنها سيتم احتسابها وفقًا للأسعار الجديدة للكهرباء.

وأوضح المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، أن ارتفاع الأحمال الكهربائية بهذا الشكل الملحوظ سينعكس بشكل مباشر على ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، لافتًا إلى أن التكييفات تتحمل الجزء الأكبر من تلك الزيادة؛ حيث يزداد استخدامها خلال تلك الأيام التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، مطالبًا المواطنين باتباع خطوات ترشيد استهلاك الأجهزة الكهربائية في المنازل.

وأكد المصدر أن فترة الذروة سجلت يوم الأربعاء الماضي أقصى الأحمال الكهربية؛ حيث بلغت 33 ألفًا و400 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة في الشبكة القومية للكهرباء يحدث ذلك.

ونوه المصدر بأن هناك استقرارًا كبيرًا في التغذية الكهربية لكل الاحتياجات، مع وجود احتياطي يبلغ 11600 ميجاوات، مع العلم أن المتاح من القدرات الكهربية يبلغ 45400 ميجاوات؛ بما يمثل مردودًا إيجابيًّا كبيرًا لما تم في هذا القطاع الحيوي من تطوير؛ سواء في إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.