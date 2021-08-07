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برلماني يمنح رحلة عمرة لفريال أشرف بعد ذهبية أوليمبياد طوكيو 2020

08:16 م السبت 07 أغسطس 2021
برلماني يمنح رحلة عمرة لفريال أشرف بعد ذهبية أوليمبياد طوكيو 2020

فريال أشرف


(مصراوي):

قرر النائب خالد مصطفى عبدالوهاب، عضو مجلس الشيوخ، منح جائزة عمرة إلى الأراضي المقدسة للاعبة فريال أشرف، بمناسبه حصولها على الميدالية الذهبية في أوليمبياد طوكيو 2020 في الكارتيه وزن 61 ك.

وتأهلت البطلة المصرية فريال أشرف عبدالعزيز، لاعبة منتخب الكاراتيه، إلى المباراة النهائية، بمنافسات وزن 61 كجم، لفردي السيدات، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وفازت فريال على بطلة كازاخستان صوفيا بيرولتسيفا، بنتيجة 5-4؛ لتواجه بطلة أذربيجان في المباراة النهائية التي حققت فوزًا صعبًا على بطلة الصين بنتيجة 7-2.

فريال أشرف أولمبياد أولمبياد طوكيو خالد مصطفى عبدالوهاب رحلة عمرة

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