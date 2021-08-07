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ضاحي يضع حجر أساس نادي بني سويف وأبراج المهندسين بصحبة المحافظ

05:53 م السبت 07 أغسطس 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد حشيش المتحدث الاعلامي لنقابة المهندسين، إن المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر سيضع اليوم حجر الأساس لنادي بني سويف الجديدة، وأبراج المهندسين بالمحافظة.

وكان المهندس هاني ضاحي التقى صباح اليوم المهندس محمد هاني غنيم محافظ بني سويف في لقاء تناولا فيه مناقشة آليات التعاون بين المحافظة ونقابة المهندسين في عدد من الملفات على رأسها ملف التصالح في بعض مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة.، كما تناول اللقاء مناقشة المشروعات التي تهم نقابة المهندسين في المحافظة.

حضر اللقاء بلال حبشي نائب المحافظ، المهندس احمد عثمان وكيل النقابة والمهندس حسن عبد العليم أمين عام نقابة المهندسين. والمهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمهندس هشام ابو سنه رئيس نقابة القاهرة الفرعية، والمهندس محمد ثروت رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالمحافظة.

في ختام اللقاء أهدى محافظ بني سويف درع النقابة لنقيب المهندسين والذي قام بإهداء درع نقابة المهندسين للمحافظ.

أحمد حشيش نقابة المهندسين هاني ضاحي نادي بني سويف الجديدة أبراج المهندسين

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