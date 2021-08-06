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أسامة الأزهري يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد

09:36 م الجمعة 06 أغسطس 2021
أسامة الأزهري يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد

أسامة الأزهري

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور أسامة الازهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية، بالعام الهجري الجديد.

وقال الأزهري في بيان له، إن الهجرة النبوية نقلة مهمة انتقل بها المسلمون من الضعف إلى القوة، وانطلقت بموجبها الدعوة إلى رحاب واسعة يُذكر فيها اسم الله، داعيًا الله عز وجل أن يجعل العام الهجري الجديد عام خير وبر وتقوى وعمل بقيم وقواعد ومبادئ وأخلاق الإسلام الحنيف في حياة الناس والمجتمع والأمة وأن يكون عام بركة وسعة وعطاء واسع وأمان وازدهار يليق ببلدنا وندعوا الله أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.

وقال الأزهري: جرت عادة الصالحين في ختام كل عام أن يكون هناك وقفة كشف حساب العام الذي انقضى وعلى المسلم أن يعمل خريطة عمل فيها الاهتمامات والانجازات التي يريد القيام بها العام الجديد، ويستعرض ماذا فعل خلال عام مضي هل كان مثمرًا وناجحًا أم أنه وقت وضاع في غفلة.

وطالب الأزهري من جموع المسلمين أن يكون هناك وعي وألا يمر يوم إلا ويكون خير من قبله، وأن يكون في صعود مستمر، وكل لحظة في عمرك خير لك من التي قبلها، وكل لحظة في حياتك خير لك من التي قبلها.

أسامة الازهري القوات المسلحة الأمة العربية والإسلامية العام الهجري الجديد الأزهر الشريف

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