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اليوم.. مصر للطيران تسيّر 85 رحلة دولية تقل 10 آلاف راكب

05:00 ص الجمعة 06 أغسطس 2021
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 85 رحلة دولية تقل 10 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم الجمعة، رحلاتها إلى 85 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 10 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة تسيّر رحلاتها بمعدل 67 رحلة دولية إلى كل من (عمَان، دبي، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، دوالا، مدريد، أثينا، لارنكا، دوسلدورف، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، موسكو، بروكسل، أبوظبي، جوبا، فيينا، ميونيخ، بودابست، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، اديس ابابا، واشنطن، إربيل) و15 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم) و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 10 آلاف راكب.

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