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ظاهرة تحتاج المواجهة.. السادات يدعو إلى مواجهة النصب العقاري "التايم شير"

04:46 م الخميس 05 أغسطس 2021
ظاهرة تحتاج المواجهة.. السادات يدعو إلى مواجهة النصب العقاري "التايم شير"

محمد أنور السادات

كتب- مصراوي:

دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لحماية المواطنين من الوقوع في فخ النصب العقاري وجرائم الاحتيال والاستيلاء على أموال البعض من خلال "التايم شير"، وبعض شركات الاستثمار العقاري الوهمية، مستغلين أحلام الكثيرين في الحصول على شقة سكنية أو وحدة مصيفية بأسعار مناسبة.

وقال السادات، في بيان، أن النصب عن طريق "التايم شير" أصبح ظاهرة تحتاج إلى سبل لمواجهتها إلى جانب وعي المواطن، وسبق أن صدر القرار الوزاري رقم ‏6‏ لسنة ‏1996 ‏من قبل وزير السياحة الأسبق بأن تدخل وزارة السياحة طرفًا في العقد بين البائع والمشتري ولكن هذا القرار لم يوفر حماية وضمانات كافية وتعرض كثيرين للنصب والاحتيال رغم صدوره.

ودعا السادات البرلمان إلى سرعة إصدار قانون المطورين العقاريين "الاتحاد المصري للمطورين العقاريين"، خلال دور الانعقاد القادم لما له من أهمية كبيرة في مواجهة هذه الظاهرة.

وأوضح السادات أن هناك العديد من الظواهر الاجتماعية السيئة التي طرأت على مجتمعنا وأصبحت آفة اجتماعية خطيرة تستوجب بحثها ودراستها حتى تعود الشخصية المصرية مرة أخرى إلى سابق عهدها.

محمد أنور السادات حزب الإصلاح والتنمية حملات التوعية النصب العقاري

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