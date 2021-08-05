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قرارات الحكومة اليوم.. إعفاء المهرجانات الصيفية و"القلعة للموسيقي" من ضريبة الملاهي

12:25 م الخميس 05 أغسطس 2021
قرارات الحكومة اليوم.. إعفاء المهرجانات الصيفية و"القلعة للموسيقي" من ضريبة الملاهي

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على أن تُعفى من ضريبة الملاهي مجموعة من المهرجانات التي ستقيمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي بنطاق محافظتي القاهرة والإسكندرية خلال هذا العام، وتشمل: مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والمهرجان الصيفي في مسرح سيد درويش بالإسكندرية، والمهرجان الصيفي في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

يأتي ذلك بهدف نشر الفنون الرفيعة لدى المواطنين وتوثيق الروابط الثقافية بين مصر ودول العالم المختلفة، فضلًا عن ارتباط ذلك بتنفيذ برنامج الحكومة من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المهرجانات الصيفية ضريبة الملاهي

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