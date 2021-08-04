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الأوقاف: توزيع 20 طنا من لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بـ 5 محافظات.. غدا

11:58 م الأربعاء 04 أغسطس 2021
الأوقاف: توزيع 20 طنا من لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بـ 5 محافظات.. غدا

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

توزع وزارة الأوقاف، غدا، (20) طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، بواقع ( 4 ) أطنان لكل من محافظات ( المنيا – البحيرة – الغربية – الفيوم ) و( 2 ) طن لمحافظتي (القاهرة – دمياط )، وذلك للأسبوع الثاني من بدء مرحلة التوزيع.

يأتي ذلك في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف.

وبذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه ( 250 ) طنًّا من اللحوم بمحافظات ( القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح).

وفي سياق متصل أكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وزارة الأوقاف لحوم الأضاحي الأسر الأولى بالرعاية

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