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كورونا في 24 ساعة| 53 حالة جديدة بمصر.. والوفيات عالميًا تتخطى 4 ملايين

06:51 ص الأربعاء 04 أغسطس 2021
كورونا في 24 ساعة| 53 حالة جديدة بمصر.. والوفيات عالميًا تتخطى 4 ملايين

أرشيفية

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 801 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 232060 حتى اليوم.

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