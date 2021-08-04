حتى إشعار آخر.. 33 دولة محرومة من أداء العمرة بينها مصر وفقًا لـ"السيستم السعودي"

كتب - يوسف عفيفي:

تبدأ السعودية في استقبالها المعتمرين من خارج المملكة بداية من 10 أغسطس الجاري، تاركة للسلطات الصحية بالمملكة تحديد الدول المسموح لمواطنيها بالسفر لأداء العمرة وفقا لتطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا بتلك الدول.

وتترقب شركات السياحة المصرية العاملة في "الحج والعمرة" صدور قرار من السلطات السعودية بإدراج مصر في القريب العاجل ضمن قائمة الدول التي سمحت لها بفتح باب العمرة للقادمين من خارج المملكة لبدء تنظيم رحلات العمرة وتعويض خسائر عامين منذ قرار إلغاء رحلات العمرة في مارس من العام الماضي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت غرفة شركات السياحة إن قرار تعليق سفر المواطنين المصريين للسعودية يمثل عقبة كبيرة نحو أداء المصريين للعمرة خلال الموسم الجديد، متمنية السماح باستقبال المعتمرين المصريين ووفقا للضوابط الصحية التي تراها مناسبة لنجاح موسم العمرة وعدم إصابة أي من المعتمرين بفيروس كورونا أثناء أداء المناسك.

من ناحيته، أعرب ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، عن آماله برفع اسم مصر من الدول المحظور سفر مواطنيها إلى السعودية، قائلاً: "أعتقد أنه عندما يرفع الحظر ستبدأ السعودية في استقبال المعتمرين من مصر".

أكد سلطان، لمصراوي، أن شركات السياحة المصرية جاهزة للعمل حال فتح الموسم الجديد، وفي انتظار الانفراجة وبعدها الضوابط المنظمة للعمرة سواء (المصرية أو السعودية).



وأشار إلى أن الإجراءات والضوابط السعودية ستحافظ على التباعد الاجتماعي سواء فى أماكن الإقامة أو النقل أو فرض التأمين الطبي على المسافرين، لافتا إلى أن زيادة سعر تذاكر الطيران والخدمات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البرامج.

يرصد "مصراوي" أسماء الدول المحظورة من العمرة الخارجية حتى إشعار آخر بواقع سيستم طريق العمرة وذلك على النحو التالي:

1- الولايات المتحدة الأمريكية

2- مصر

3- جنوب إفريقيا

4- فرنسا

5- إيطاليا

6- سويسرا

7- المملكة المتحدة

8- السويد

9- ألمانيا

10- الأرجنتين

11- البرازيل

12- إندونيسيا

13- اليابان

14- الصين

15- تركيا

16- الهند

17- باكستان

18- إيران

19- ليبيريا

20- غينيا بيساو

21- جزر فيرو

22- البرتغال

23- إيرلندا

24- أرمينيا

25- الجبل الأسود

26- مقدونيا

27- نيكاراغوا

28- هونغ كونغ

29- مكاو

30- تايوان

31- لبنان

32- الإمارات العربية المتحدة

33- كوراكاو

كانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت أبرز شروط أداء العمرة للمعتمرين من الخارج، حيث تبدأ عمرة الخارج في العودة اعتبارًا من 10 أغسطس الجاري.

واشترطت الوزارة، استكمال تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا المعتمدة في المملكة، على جميع الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة للمسجد النبوي الشريف والصلاة في المسجد الحرام، مع إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلاد المعتمر ضمن مسوغات الطلب مع اشتراط أن تكون من اللقاحات المعتمدة بالمملكة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، ضرورة الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة وفق الآليات المعتمدة من الجهات المختصة مع السماح للفئة العمرية الراغبة بالقدوم للعمرة من الخارج من 18 سنة وما فوق وفقا لاشتراطات وزارة الصحة وتحقيق التباعد داخل الحرمين الشريفين.

وقالت الوزارة، إن ذلك من خلال الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة في منصة "اعتمرنا".

وأضافت أن تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرون وأعدادهم تخضع بحسب تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات المعتمدة من الجهات المختصة في السعودية ، وتحديثها بشكل دوري.

وشددت وزارة الحج والعمرة، على أهمية مراجعة المعتمرين لأحد المراكز الطبية المعتمدة في بلد المعتمر للتحقق من الحالة الصحية قبل طلب إصدار التأشيرة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة من وزارة الصحة بهذا الشأن، وذلك وفق الجدولة المقررة بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة لقائمة الدول التي يتم بدء تنفيذ مشروع الأمن الصحي بها.​