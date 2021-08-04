Masrawy logo white

جهاز حدائق أكتوبر يعلن مواعيد تسليم شقق "سكن مصر" جوار مدينة الإنتاج الإعلامي

02:31 ص الأربعاء 04 أغسطس 2021
جهاز حدائق أكتوبر يعلن مواعيد تسليم شقق "سكن مصر" جوار مدينة الإنتاج الإعلامي

مشروع سكن مصر

كتب - محمد عبدالناصر:

بدأ جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر تسليم الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية بمشروع سكن مصر جوار مدينة الإنتاج الإعلامي، بإجمالي 1512 وحدة سكنية، ويستمر التسليم حتى 20 سبتمبر المقبل.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 148 ،140، 167، يوم الأحد 8/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 113، 117، 168، يوم الثلاثاء 10/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 88، 43، 169، يوم الأربعاء 11/8/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 14/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 130، 143، 120، يوم الأحد 16/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 89، 125، 121، يوم الإثنين 17/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 204، 144، 166، يوم الثلاثاء 18/8/2021 وتخصيص يوم الأربعاء 15/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 56، 133، 147، يوم الأحد 22/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 108، 118، 146، يوم الإثنين 23/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 106، 131، 142، يوم الثلاثاء 24/8/2021، وتخصيص يوم الخميس 16/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الخامس، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 132، 134، 41، يوم الأحد 29/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 141، 145، 40، يوم الإثنين 30/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 39، 25، 31، يوم الثلاثاء 31/8/2021، وتخصيص يوم الأحد 19/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام.

ونوه رئيس الجهاز، عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام، 47، 30، 36، يوم الأحد 5/9/2021، ووحدات العمارات أرقام، 35، 44، 34، يوم الإثنين 6/9/2021، ووحدات العمارات أرقام، 33، 107، 29، يوم الثلاثاء 7/9/2021، وتخصيص يوم الإثنين 20/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع السابع.

وأشار إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز المدينة لاستكمال باقي الإجراءات ومعاينة واستلام الوحدة.

مشروع سكن مصر حدائق أكتوبر وحدات سكنية مدينة الإنتاج الإعلامي

الخبر التالى:

بسبب فض دور الانعقاد.. تعرف على ١٦ قانونًا لم يناقشها البرلمان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

560

متعافون اليوم

284362

إجمالي الإصابات

16535

إجمالي الوفيات

231259

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا