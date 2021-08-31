حدث في 8 ساعات| دليلك لحجز شقة من الإسكان.. وبدء تنسيق الجامعات الخاصة
كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية بوزير دفاع كوريا الجنوبية،
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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