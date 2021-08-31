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حدث في 8 ساعات| دليلك لحجز شقة من الإسكان.. وبدء تنسيق الجامعات الخاصة

06:16 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
حدث في 8 ساعات| دليلك لحجز شقة من الإسكان.. وبدء تنسيق الجامعات الخاصة

حدث في 8 ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية بوزير دفاع كوريا الجنوبية،

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي طفل المحلة اختطاف طفل تنسيق الجامعات الجامعات الخاصة الإسكان الاجتماعي

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