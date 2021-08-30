بالصور.. جولة لأطفال "أهل مصر" في الكنيسة المرقسية ومسجد أبو العباس المرسي بالإسكندرية

(مصراوي):

زار اليوم الاثنين، الأطفال المشاركون في مشروع "أهل مصر" الثقافي، الكنيسة المرقسية بالإسكندرية ومسجد أبو العباس المرسي، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من المرحلة الثالثة لمشروع الدمج الثقافي لأطفال المناطق الحدودية "أهل مصر"، والذي تنظمه الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة لاميس الشرنوبي، تحت إشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

ويُشارك في المشروع أطفال من محافظات مطروح، جنوب وشمال سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر، أسوان، القاهرة، الإسكندرية، حيث استمع الأطفال المشاركين لشرح مفصل عن تاريخ الكنيسة والمسجد، وأبدى الأطفال إعجابهم بالطرز المعمارية للمباني التاريخية.

جدير بالذكر أن الأسبوع يتضمن برنامجًا ثقافيًا وفنيًا لأطفال مصر من المحافظات الحدودية والقاهرة والإسكندرية التي بدأت أمس الخميس 25 أغسطس وتستمر إلى 2 سبتمبر المقبل.

ويهدف المشروع لتربية النشء وتثقيفه وغرس القيم الهادفة في عقولهم وترسيخها في نفوسهم لذا جاء ذلك الأسبوع ليناقش قضية هامة وهي صون التراث اللامادي وكيفية الحفاظ عليه حيث تتكاتف كافة الورش الفنية والثقافية المنفذة خلال ذلك الأسبوع في إلقاء الضوء حول ذلك الموضوع الهام حيث تنفذ مجلات ومطويات ثقافية عن أهم المعالم الأثرية وكذلك ورش حكي عن ماهية التراث اللامادي وكيفية الحفاظ عليه، حيث تتضمن فعاليات الملتقى تنفيذ ورش مسرح، بالإضافة لورش فنية وثقافية عمل مطويات عن معالم الإسكندرية التاريخية، ورش حكي بعنوان التراث الشعبي اللامادي، بالإضافة لورش حرف يدوية في مجالات الجلد، بالنحاس، كلينكان، وورشة اصنع كتابك، طباعة، أركيت، رسم على الخزف، مشغولات بالخرز، ورش فنون تشكيلية لتحليل سلوكيات الأطفال وتعديلها عن طريق الفن بالإضافة لورشة فنون الأداء في الغناء للأطفال.

كما يتضمن الأسبوع عددًا من الزيارات الميدانية التثقيفية التي تتخللها ورش حكي توعوية لترسيخ الهوية والمواطنة وتعزيز ثقافة التفكير لدى الطفل.