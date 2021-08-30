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بيانات رسمية لكورونا في مصر: 152% زيادة بالإصابات خلال أسبوعين

03:19 م الإثنين 30 أغسطس 2021
بيانات رسمية لكورونا في مصر: 152% زيادة بالإصابات خلال أسبوعين

فيروس كورونا في مصر

كتب- أحمد جمعة:

واصلت الأعداد الرسمية لإصابات فيروس كورونا، ارتفاعها التدريجي لتصل إلى مستوى جديد بزيادة عن 250 حالة يوميا، على أعتاب الموجة الرابعة للجائحة في مصر.

وفي أحدث إحصاء لوزارة الصحة، تم تسجيل 255 حالة إيجابية بكورونا، و7 حالات وفاة، بنهاية أمس الأحد.

وبحسب وزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 287899 حالة من ضمنهم 238249 حالة تم شفاؤها، و16721 حالة وفاة.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، حتى دون الحاجة لإجراء تحليل "PCR".

وبالتزامن، استقر مؤشر الوفيات بهامش محدود ليصل إلى مستوى 5.8%.

وبلغت نسبة الزيادة في إصابات كورونا خلال آخر أسبوعين 152%، إذ سجلت الوزارة يوم 15 أغسطس الجاري 101 إصابة، وصولًا إلى 255 إصابة بنهاية أمس.

كما استقر مؤشر التعافي عند 82%.

كانت وزيرة الصحة هالة زايد، قالت في وقت سابق، إنَّ الإصابات تزايدت في العالم بشكل كبير مؤخرًا، ونتوقع زيادة أكبر مع الموجة الرابعة في مصر، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاحات.

وقالت إن اللقاح يقلل بنسبة 90 ٪ من دخول المستشفيات، موضحة أن مصر تشهد ارتفاعا فى الأعداد الفترة الأخيرة ويعنى ذلك أنه لابد من تكثيف اللقاحات الفترة القادمة.

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