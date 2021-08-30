​​​​تعرف على أكواد أعطال عدادات الكهرباء وطرق إصلاحها

كتب- محمد صلاح:

هناك بعض الأكواد تظهر على شاشة عداد الكهرباء تشير إلى وجود خطأ أو عيب ما، ما يترتب عليه وجود خلل في العداد وعدم تفاعله مع كارت الشحن.

في التقرير التالي يستعرض "مصراوي" تلك الأكواد وطرق إصلاحها..

- كود (error 204) عند ظهور ذلك الكود، يتم عمل رفع للعداد، ثم تصفير العداد بكارت إعادة تهيئة وكارت المصنع، ثم يتم تركيب العداد بعد الإصلاح (إعادة تهيئة) والموجودة ضمن وظائف مشتركين، بالتواصل مع المركز الرئيسي لتنشيط الأيقونة على حساب أحد المستخدمين، ومنها يتم الحفظ على كارت المشترك بعد مسحه، ويوضع الكارت بالعداد.

وإذا كان للمشترك رصيد في العداد أو شحنة على الكارت لم يتم وضعها بالعداد توضع بعد ذلك كدفعة مقدمه من حساب مراجع الإيرادات.

- كود Err-0108:

يعني أن رقم المشترك أو العداد غير صحيح وغير متطابق مع البرنامج (الكارت الذي تم إدخاله بالعداد هو كارت خاص بعداد آخر).

الحل:

إذا كان العداد جديد فيتم تخصيصه وبرمجته لمشترك مع مراجعة الصفحة "75" بالعداد ومطابقة الرقم الموجود بالشاشة برقم الشاسيه، أما إذا كان العداد خاص بمشترك (كود 02): يتم مراجعة المشترك من عدم تبديله بكارت عداد آخر.



- كود Err-0204:

يعني ذلك الكود أن ذاكرة العداد ممتلئة، وبالتالي لا يستطيع استقبال بيانات جديدة من الكارت.

الحل:

عمل كارت "قراءة البيانات"، ويتم إدخاله بالعداد لتسجيل بيانات العداد به مع الضغط على الزر الأسود أسفل غطاء الروزتة، ثم يتم تصفير العداد بكارتي "إعادة التهيئة" و"خارج المصنع" لمسح ذاكرة العداد، ثم يتم وضع كارت "قراءة البيانات" مع الضغط على الزر الأسود أسفل غطاء الروزتة في العداد لإعادة تسجيل بيانات العداد.

كود Err- 1091:

تعني وجود مشكلة بوقت العداد أو انتهاء صلاحية كارت الإطلاق.

الحل:

يتم ضبط الوقت أو تجديد الصلاحية للكارت.

كود Err-0201:

يعني وجود خطأ بالبيانات الخاصة بتاريخ العداد.

الحل:

يتم إعادة برمجة العداد.

- كود Err- 0400:

يكون سببه حدوث مشكلة فرق الشحنات بين البرنامج والعداد.

الحل:

يتم رفع العداد وإعادة تهيئته ويجب البحث عن المشترك بقرائه الكارت وليس بالبحث برقم العداد للحفاظ على الاستهلاكات الخاصه بالعداد.

كود Err-0002

يعني أن الكارت لا يمكن قراءته نتيجة تلفه أو نوعه غير صحيح أو مقلوب أو تلف قارئ الكارت.

الحل:

يتم استبدال الكارت إذا كان تالفًا أوضبط وضعيته، أو أن قارئ الكارت بالعداد لا يعمل.

- كود Err-0805:_

يعني أن هناك خطأ بقراءة البيانات.

الحل:

إعادة العملية مرة أخرى (كارت بديل بدون شحنة) أو استرجاع للشحنة المبدئية.

- كود Err-0600:

لم يتم الضغط على زر البرمجة أثناء وضع كارت إعادة التهيئة.

الحل:

يتم الضغط على الزر أثناء وضع الكارت.

- كود Err-0500:

يعني أنه تم سحب الكارت بسرعة من العداد قبل قراءته بصورة كاملة.

الحل:

يتم وضع الكارت بالعداد والانتظار فترة كافية.

- كود Err-0200:

يعني وجود خطأ بالعملية الموجودة على الكارت.

الحل:

يتم إعادة تنفيذ العملية مرة أخرى على الكارت.



- كود Err-0106 Err-0107:

يعني أن هناك خطأ في بيانات الكارت المدخل بالعداد، حيث تكون البيانات الكودية للمشترك الموجودة بالكارت غير مطابقة للبيانات الموجودة بالعداد.

الحل:

يتم عمل كارت بديل بشحنة أو بدون وإن استمرت المشكلة يتم إعادة برمجة العداد.

- كود Err-0105:

يعني أن التعريفة الموجودة على البرنامج مختلفة عن الموجودة بالعداد .

الحل:

يتم إعادة برمجة العداد.



- كود Err-0104:

يعني أن العداد غير متوافق مع نوع الكارت.

الحل:

يتم تغيير الكارت.

- كود Err-1:

يعني أن الكارت لا يمكن قراءته نتيجة تلفه أو نوعه غير صحيح أو مقلوب أو تلف قارئ الكارت.

الحل:

يتم استبدال الكارت إذا كان تالفًا أو ضبط وضعيته.

- كود Err-03:

يعني أن يكون العداد بوضع التهيئة (كود 00) أو بوضع خارج المصنع (كود 01) بالصفحة 71 بالعداد أو نوع العملية على الكارت غير صحيحة.

الحل:

يتم مراجعة الصفحة 71 لمعرفة كود العداد، وإعادة برمجته إذا لزم أو اعادة اجراء نفس العملية.

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