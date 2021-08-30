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"شادي سرور أبرزهم".. الحوار الدولي يُعلن الإفراج عن عدد من المحبوسين

01:42 ص الإثنين 30 أغسطس 2021
"شادي سرور أبرزهم".. الحوار الدولي يُعلن الإفراج عن عدد من المحبوسين

شادي سرور

القاهرة - مصراوي:

أعلنت مجموعة الحوار الدولي، إنهاء إجراءات الإفراج عن (زياد أبو الفضل - شيماء سامي - شادي سرور) ضمن الجهود الإنسانية والقانونية التي تبذلها الهيئة القضائية والنيابة العامة والأجهزة الأمنية.. على أمل المزيد من الإفراجات.

وكان مصراوي علم منذ يومين بهذه المفاوضات وحاول التواصل مع السادات إلا أنه لم يُجيب على هاتفه.

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