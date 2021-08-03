توقيع اتفاقيتي استضافة مصر لمقري المنظمة الأفريقية للإسكان والمكتب التعاوني لشمال القارة

كتب- محمد عبدالناصر:

تنطلق غدًا الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية استضافة مصر لمقري المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان بالقاهرة، والمكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي عن منطقة شمال أفريقيا، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور كل من الدكتور مهندس حسام الدين مصطفى رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، وأريل جواركو - رئيس الحلف التعاوني الدولي، وأندرز لاجو - رئيس تعاونيات الإسكان الدولية، وجيفز ماجومير - رئيس الحلف التعاوني الإفريقي، والسادة أعضاء مجلس إدارة الحلف التعاوني الأفريقي.

كما تقام احتفالية في مساء نفس اليوم بقصر عابدين بمناسبة توقيع مراسم الاستضافة، والاحتفال بمرور 60 عامًا على تاريخ إنشاء الهيئة.

وفي وقت سابق كان الحلف التعاوني الدولي والأفريقي وافق بأغلبية أصوات أعضائه على أن تكون القاهرة مقرًا للمكتب الإقليمي للحلف عن منطقة شمال أفريقيا، وكذلك استضافة مصر للمقر الدائم للمنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان.

وجاء ذلك الإنجاز نتيجة للجهود التي بذلتها العامة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، على المستويين الدولي والإقليمي خلال الفترة الماضية لإبراز دور القطاع التعاوني الإسكاني في مصر، وما تم تحقيقه من إنجازات للمساهمة في تنفيذ مخططات التنمية المجتمعية، وذلك من خلال تنظيم ثلاثة مؤتمرات دولية ناجحة خلال الأعوام ٢٠١٣، ٢٠١٦، ٢٠١٩، بمشاركة العديد من الدول والمنظمات الأجنبية العاملة في مجال التعاونيات، وهو ما يؤكد على الدور الريادي لمصر على الصعيدين الدولي والإقليمي، ويؤكد كذلك على دور مصر المحوري في القارة الأفريقية، ويساهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأفريقي في إنشاء السوق الأفريقية المشتركة ، والتي نادى بها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أثناء توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته الناجحة عام ٢٠١٩.