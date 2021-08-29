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قبل بدء العام الدراسي.. طلب برلماني بتخصيص مراكز لتلقي المعلمين لقاح "كورونا"

04:48 م الأحد 29 أغسطس 2021
قبل بدء العام الدراسي.. طلب برلماني بتخصيص مراكز لتلقي المعلمين لقاح "كورونا"

الدكتور أيمن أبو العلا

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الانتهاء من تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا مهم وضروري قبل بدء العام الدراسي الجديد، مطالبًا بتخصيص مراكز تطعيم للمعلمين خلال الأيام المقبلة، لضمان الانتهاء من تطعيمهم.

وقال أبو العلا، في تصريح أدلى به اليوم الأحد: للأسف رغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع خطة للانتهاء من تطعيم المعلمين بالمدارس بلقاح كورونا؛ فإن الزحام الشديد الذي يواجهه المعلمون يوميًّا في مراكز تلقي اللقاح، ينبئ بعدم الانتهاء من تطعيم كل المعلمين قبل بدء العام الدراسي.

وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على ضرورة تخصيص مراكز لتطعيم المعلمين بلقاح كورونا، في كل محافظة، حتى يتم الانتهاء من تطعيم كل المعلمين، في ظل اقتراب العام الدراسي الجديد.

وأشار أبو العلا إلى أن هناك بعض المدارس الخاصة بدأت بالفعل في تنظيم كورسات أنشطة للطلاب داخل المدارس، بحضور المعلمين والطلاب؛ الأمر الذي يتطلب الإسراع في خطوات تطعيم المعلمين؛ في محاولة للحد من آثار انتشار الفيروس.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بضرورة الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس؛ لضمان استمرار حضور الطلاب وانتظام الدراسة بالعام الدراسي الجديد.

الدكتور أيمن أبو العلا حزب الإصلاح والتنمية لقاح كورونا فيروس كورونا بدء العام الدراسي

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