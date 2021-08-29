بعد تعثر أكثر من ٢٠ عامًا.. انتهاء أعمال إنشاء محطة السلسلة الجديدة بأسوان -صور

كتب- أحمد مسعد:

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم الأحد، المهندس محمد محمد عبد العاطي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بحضور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، والمهندس محمد علي إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسوان؛ لبحث جهود الوزارة في إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات قسطل وقورتة وبلانة.

وأوضح عبد العاطي أنه سيتم قريبًا طرح محطتَي طلمبات قسطل وقورتة للإحلال والتجديد؛ بهدف الوفاء بالاحتياجات المائية لأهالي قرى مركز نصر النوبة وكوم أمبو بأسوان، بالتزامن مع إحلال وتجديد الوحدات والطلمبات بمحطة بلانة، ودعمها بوحدتَين للطوارئ، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ أعمال للصيانة الكاملة والجزئية لمحطات الري بمحافظة أسوان بإجمالي (١٧٦) عملية؛ خصوصًا مع وجود عدد (١٣٨) محطة طلمبات تقوم بري زمام الأراضي الزراعية بالمحافظة.

وأضاف رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وتجارب التشغيل لمحطة السلسلة الجديدة بكوم أمبو بمحافظة أسوان بعد تعثر دام أكثر من (٢٠) عامًا، لخدمة زمام (٣٠) ألف فدان، وجار التجهيز للاستلام الابتدائي للمحطة.

جدير بالذكر أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع مراكز الطوارئ التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من تجهيز جميع وحدات الطوارئ ووضعها على حالة التأهب للتحرك الفوري للتعامل مع أي طوارئ أو ازدحامات في المجاري المائية.