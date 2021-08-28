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بعد قليل.. تشييع جنازة الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي من مسجد الحصري

12:01 م السبت 28 أغسطس 2021
بعد قليل.. تشييع جنازة الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي من مسجد الحصري

نقيب الإعلاميين حمدي الكُنيسي

كتب- مصراوي:

تشيع بعد قليل جنازة الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، مسجد الحصري بمدينة أكتوبر.

وتوفى الكنيسي، أمس الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض داخل أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة.

وكتب عضو اتحاد الكتاب، الأمير أباظة عبر حسابه الرسمي بـ "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى، صديقي وأبي الثاني الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وقبل وفاته، صدر توجيه رئاسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة له إثر إصابته بأزمة صحية، وفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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