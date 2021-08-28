"كورونا" في 24 ساعة| 234 إصابة في مصر.. ولقاحا سينوفاك وسينوفارم يقاومان متحور "دلتا"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 234 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 5 حالات جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

5 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أبو شقة يعلن فتح مقرات حزب الوفد لتلقي لقاح كورونا

"علمية كورونا": الالتزام بالإجراءات الاحترازية تقلل فرص الإصابة بمتحور "دلتا بلس"

"طوارئ" في جنوب سيناء لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

صور.. تطعيم العاملين في "ديوان أسيوط" بلقاح كورونا

استشاري مناعة: لقاحا سينوفاك وسينوفارم يقاومان متحور "دلتا"

الجزائر ترصد 12 وفاة و512 إصابة جديدة بكورونا

الكويت تسجل 168 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

السودان يتلقى 218 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" مقدمة من فرنسا

متحور دلتا يطيح بأمل تحقيق المناعة الجماعية بفضل اللقاحات

شبيهة بالبرد.. الأعراض الخمسة الأكثر شيوعًا لـ كورونا بعد التطعيم

لقاح صيني جديد يظهر كفاءة بنسبة 82 % ضد كوفيد-19