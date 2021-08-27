​"تماثيل من المرمر".. مصدر يكشف تفاصيل اكتشاف أثري جديد بالفيوم

(مصراوي):

أكدت مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للآثار، أن بعثة أثرية، تابعة له نجحت في التوصل لكشف أثري مهم، سيكون حديث مصر والعالم، وسيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، بعد دراسة المكتشفات بشكل دقيق.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة، أن مكان الكشف الجديد يقع بجوار منطقة آثار هرم سيلا وفج الجاموس، والتي تقع شمال شرق الفيوم علي بعد حوالي 10 كم شمال شرق قرية سيلا و9 كم جنوب غرب قرية فيلادلفيا، وهو عبارة عن مبني من عصر الدولة القديمة، عثر به على أجزاء من تماثيل مصنوعة من المرمر المصري تخص عدد من الملوك.

ولفتت المصادر إلى أهمية المنطقة المهمة التي لم تمتد لها يد الحفائر العلمية منذ فترة طويلة، خاصة أنها مترامية الأطراف، ولم يحاول أحد من قبل دراسة وجود مباني أخرى أو جبانة في المنطقة المحيطة بالهرم، وهو ما استدعى العاملون في البعثة إلى رفع كميات كبيرة من رديم حديث عبارة عن طفلة وكسرات صغيرة من الحجر الجيري المحلي كان يغطي موقع الحفائر.

ولفت المصدر إلى العثور على أجزاء من تماثيل من المرمر المصري لعدد من الملوك.​