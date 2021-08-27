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رئيس جهاز بدر: بيع 6 محال تجارية بعمارات الإسكان الاجتماعي بالحي السابع

09:32 م الجمعة 27 أغسطس 2021
رئيس جهاز بدر: بيع 6 محال تجارية بعمارات الإسكان الاجتماعي بالحي السابع

الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم بيع 6 محال تجارية بالمزاد العلني بالحي السابع بعمارات الإسكان الاجتماعي ( 842 عمارة)، وذلك بحضور ممثلى الجهات المختصة، بهدف توفير الخدمات المختلفة لسكان المدينة لا سيما بالمناطق الحديثة.

وأضاف مندور: وصل أعلى سعر بيع للمتر المسطح بأحد المحال التي تم بيعها إلى ( 132500 ) جنيه للمتر، بينما بلغ إجمالى القيمة الإجمالية للمحال المباعة بالمزاد 10 ملايين جنيه، لافتاً إلى أنه سبق طرح المحال بمساحات تتراوح من (18.5 م2 : 36م2)، وبأنشطة ) سوبر ماركت – مطعم – فرن – مجمدات – حدايد وبويات – ألبان ومنتجاتها).

وأوضح مندور، أن المزاد يأتى سعياً من جهاز المدينة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين من محال متنوعة ومخابز وسوبر ماركت، مؤكداً مواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات بالمدينة.

الإسكان الاجتماعي مدينة بدر شقق الإسكان الاجتماعي جهاز تنمية مدينة بدر

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