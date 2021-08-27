رئيس جهاز بدر: بيع 6 محال تجارية بعمارات الإسكان الاجتماعي بالحي السابع

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم بيع 6 محال تجارية بالمزاد العلني بالحي السابع بعمارات الإسكان الاجتماعي ( 842 عمارة)، وذلك بحضور ممثلى الجهات المختصة، بهدف توفير الخدمات المختلفة لسكان المدينة لا سيما بالمناطق الحديثة.

وأضاف مندور: وصل أعلى سعر بيع للمتر المسطح بأحد المحال التي تم بيعها إلى ( 132500 ) جنيه للمتر، بينما بلغ إجمالى القيمة الإجمالية للمحال المباعة بالمزاد 10 ملايين جنيه، لافتاً إلى أنه سبق طرح المحال بمساحات تتراوح من (18.5 م2 : 36م2)، وبأنشطة ) سوبر ماركت – مطعم – فرن – مجمدات – حدايد وبويات – ألبان ومنتجاتها).

وأوضح مندور، أن المزاد يأتى سعياً من جهاز المدينة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين من محال متنوعة ومخابز وسوبر ماركت، مؤكداً مواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات بالمدينة.