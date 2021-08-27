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أبو شقة يعلن فتح مقرات حزب الوفد لتلقي لقاح كورونا

06:49 م الجمعة 27 أغسطس 2021
أبو شقة يعلن فتح مقرات حزب الوفد لتلقي لقاح كورونا

المستشار بهاء الدين أبو شقة

(مصراوي):

أثنى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، على جهود الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا، مشيدًا بجهود وزارة الصحة في التصدي للجائحة وتقديم الأمصال اللازمة لجموع المصريين في كافة أنحاء الجمهورية للوقاية من الفيروس المتحور.

وقرر أبو شقة في إطار دور حزب الوفد في مشاركة الدولة وبعد التحذيرات الدولية من خطورة الفيروس المتحور "دلتا"، فتح جميع مقرات الحزب في المحافظات والمركز الرئيسي في الدقي لتكون مراكزًا لتلقي المواطنين التطعيمات اللازمة ضد الفيروس.

وقال رئيس الوفد إنه أبلغ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، في خطاب رسمي أن جميع المقرات الخاصة بالحزب ستكون تحت تصرف الوزارة بدء من اليوم، فيما يتعلق بتحويلها لمراكز تطعيم ضد الفيروس.

بهاء الدين أبو شقة مجلس الشيوخ لقاح كورونا فيروس كورونا

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