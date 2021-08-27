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الرئيس السيسي يشارك في القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا

04:29 م الجمعة 27 أغسطس 2021
الرئيس السيسي يشارك في القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا

الرئيس السيسي

كتب- محمد سامي:

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم عبر الفيديو كونفرانس في القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والتي تنظمها ألمانيا سنويًا بمشاركة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل، مع لفيف من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء بمجموعة العشرين، إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية الشركاء بالمبادرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس في قمم مبادرة الشراكة مع أفريقيا يأتي في إطار ما تمثله من محفل عالمي مهم؛ للتواصل المستمر مع مجموعة العشرين، فضلاً عن توفيرها لمنصة متميزة لشرح التجربة المصرية والإنجازات التنموية التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية.

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