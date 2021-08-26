Masrawy logo white

تصل لـ39 في القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

09:31 م الخميس 26 أغسطس 2021
تصل لـ39 في القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

الطقس

كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس الجمعة شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن طقس الغد يشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا (40% تقريبا) على جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الاحمر (سانت كاترين- شلاتين- حلايب) على فترات متقطعة.

وينشر "مصراوي" بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة على مختلف أنحاء الجمهورية على النحو التالي:

240645667_209692787867816_1863067529652780577_n

اقرأ أيضًا..

- العظمى تصل لـ45| الأرصاد: ارتفاع تدريجي في الحرارة وتوقعات الشتاء المقبل

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الرطوبة درجة الحرارة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
203

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

311

متعافون اليوم

286938

إجمالي الإصابات

16691

إجمالي الوفيات

236539

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجومي مطار كابول الأفغاني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا