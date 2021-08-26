تصل لـ39 في القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس الجمعة شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن طقس الغد يشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا (40% تقريبا) على جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الاحمر (سانت كاترين- شلاتين- حلايب) على فترات متقطعة.

وينشر "مصراوي" بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة على مختلف أنحاء الجمهورية على النحو التالي:

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