محافظ الجيزة: 40% نسبة تنفيذ مشروعات"حياة كريمة" في 42 قرية

كتب - يوسف عفيفي:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياه كريمة" تسير بخطوات جيدة بالقرى المستهدفة بمركزي الصف وأطفيح والبالغة ٤٢ قرية، ووصلت نسب التنفيذ في بعض المشروعات ٤٠%، مؤكداً على المتابعة الدورية للمشروعات ميدانياً للتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي، والذي أكد خلاله بأنه تم تخصيص مليار و100 مليون جنيه للخطة الاستثمارية بالمحافظة، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تشمل أعمال الرصف والإنارة وتحسين البيئة ودعم منظومة النظافة، مطالبا الأجهزة التنفيذية بضرورة الإشراف الدقيق للإستفادة القصوى من تلك الإستثمارات لتعود بالنفع علي المواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية وأجهزة المرافق للانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية والمرافق بالشوارع المدرجة ضمن خطة الرصف قبل بدء الأعمال مع الاستعانة بشركات متخصصة لديها الخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال بأعلى المواصفات والمعايير الفنية.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حزم لمخالفات البناء مع الإزالة الفورية لها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين موجهاً مسئولي منظومة الشكاوي بسرعة إرسال كافة الشكاوي المتعلقة بمخالفات البناء للجهات المختصة لإتخاذ الإجراء الفوري حيالها.

وشدد المحافظ على رفع كفاءة وصيانة كباري المشاه وتعيين خدمات أمنية عليها علي مدار اليوم وكذا غلق وتشميع المصانع التي تعمل بدون تنفيذ كافة إجراءات الحمايه المدنيه أو غير المرخصة، والموجودة داخل الكتلة السكنية مع قطع المرافق عنها والتأكد من عدم إعادة فتحها قبل توفيق أوضاعها وذلك لما تشكله من خطورة على السلامه العامة.

وأعلن المحافظ، خلال الاجتماع عن ارتفاع المعدل اليومي لتلقي المواطنين والموظفين للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا نظراً للوعي المتنامي لدي جميع الفئات بضرورة تلقي اللقاح حفاظاً علي السلامه العامة لما له من أهمية في التقليل من الأضرار الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا مشيداً بالمجهودات التي يبذلها كافة العاملين بالقطاع الصحي في ظل جائحة كورونا.

وأشار راشد، إلى التنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية الشئون الصحية لنشر فرق التطعيمات للقاح كورونا بالمولات والمراكز التجارية التى تشهد إقبال من المواطنين.

وأكد المحافظ، على الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية في المصالح الحكومية ووسائل المواصلات بصفة عامة.