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وفد من "البحوث الإسلامية" يبحث مع محافظ الإسكندرية خطة العمل الدعوية

02:35 م الخميس 26 أغسطس 2021
وفد من "البحوث الإسلامية" يبحث مع محافظ الإسكندرية خطة العمل الدعوية

أثناء اللقاء

كتب- محمود مصطفى:

التقى وفد من مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدين، اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية، لمناقشة الاحتياجات الدعوية للمحافظة وبحث تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات التثقيفية.

جاء ذلك عقب إجراء الوفد جولة ميدانية لجناح الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب، الخميس.

وعقد الأمين العام المساعد اجتماعًا مع وعاظ منطقة الإسكندرية لبحث خطط العمل اليومية، والاستماع إلى مقترحاتهم في تكثيف حملات التوعية والعمل المستمر على تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى بعض الناس في كثير من القضايا المعاصرة.

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سعيد عامر محمد شريف الإسكندرية حملات التوعية الندوات التثقيفية مجمع البحوث الإسلامية

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