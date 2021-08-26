وفد من "البحوث الإسلامية" يبحث مع محافظ الإسكندرية خطة العمل الدعوية

كتب- محمود مصطفى:

التقى وفد من مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدين، اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية، لمناقشة الاحتياجات الدعوية للمحافظة وبحث تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات التثقيفية.

جاء ذلك عقب إجراء الوفد جولة ميدانية لجناح الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب، الخميس.

وعقد الأمين العام المساعد اجتماعًا مع وعاظ منطقة الإسكندرية لبحث خطط العمل اليومية، والاستماع إلى مقترحاتهم في تكثيف حملات التوعية والعمل المستمر على تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى بعض الناس في كثير من القضايا المعاصرة.