قومي المرأة يشيد بمشاركة 20 فتاة في دورة الألعاب الباراليمبية بطوكيو

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أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بمشاركة 20 سيدة وفتاة فى دورة الألعاب الباراليمبية المقامة حاليا في طوكيو.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان أصدرته اليوم، عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح لهن في تحقيق أحلامهن وأحلام مصر فى إحراز الميداليات الباراليمبية، مؤكدة ثقتها فى قدراتهن التى اهلتهن للمشاركة فى هذا الحدث الرياضي العالمي الهام، وأنهن سيمثلن مصر تمثيلاً مشرفا.

يذكر أن مصر تشارك فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 بعدد 49 لاعبا ولاعبة من بينهم 20 لاعبة، في ألعاب "رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة".

وشهد حفل الافتتاح رفع العلم المصرى عن طريق الثنائي فاطمة عمر بطلة رفع الاثقال وهشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس .