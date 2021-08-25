وزير القوى العاملة يسلم أسرتين 200 ألف جنيه قيمة بوليصتي تأمين بالمنصورة والبحيرة

ليس لها مثيل.. تعرف على القطع الأثرية التي اختارها الجمهور في شهر

كتب- يوسف عفيفي:

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي والتي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه مصري، وذلك لأسرة كل من عصام يوسف محمد إبراهيم، من محافظة المنصورة، الذي توفي إثر سقوطه من على السقالة مما أدى إلى نزيف في المخ ثم الوفاة، وجمعة فتحي عبد اللطيف، من محافظة البحيرة، الذي توفي بسبب غرقه في أثناء الصيد.

كما وجه الوزير رسالة للعمالة غير المنتظمة في مختلف أنحاء الجمهورية قائلاً: إن الدولة المصرية وقيادتها السياسية متمثلة في الرئيس السيسي هي التي توجه بتقديم الدعم لكل فئات المجتمع ومنها العمالة المصرية بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، هدفها مصلحة المواطن بالتعاون بين الجهاز الإداري للدولة في مختلف القطاعات.

وأوضح الوزير، أن الفكرة الرئيسية التي بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، هي حماية هؤلاء من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أوالعجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب اجتماعيا وصحيا وشمولهم في مظلة الحماية التأمينية للدولة.

ودعا الوزير، العمالة غير المنتظمة بضرورة دفع القسط السنوي للوثيقة عندما يحل ميعاد سداده، مشيرا إلي أنه مبلغ زهيد حيث يصل قيمته 60 جنيها سنويا، حتي يمكن الاستفادة من الوثيقة في حالة - لاقدر الله – حدوث إصابة أو وفاة للمؤمن عليه.

ووجه الوزير مديري مديريتي الدقهلية والبحيرة، بالتواصل مع الأسرتين لتلبية أى مطالب أو إحتياجات لهم، حيث أن كلا الزوجتين لا تعملان، فضلا عن أنهما يعولا أطفالا قصر، كما وجه الوزير بالتواصل مع وزارة التضامن لدراسة كيفية التعاون معهم لمساعدة الأسرتين.

وقدم الوزير العزاء للأسرتين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين برحمته، مؤكداً أن باب الوزارة مفتوح دائما لاستقبالهم وتلبية مطالبهم.

وأكد الوزير، أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها وإداراتها تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن المصري بصفة عامة، وتعمل على دعم العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة لتحقيق حياة كريمة لهم.