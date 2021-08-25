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استشاري مناعة يكشف عن "أمل وحيد" لتجنب مخاطر الموجة الرابعة لكورونا

12:18 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
استشاري مناعة يكشف عن "أمل وحيد" لتجنب مخاطر الموجة الرابعة لكورونا

فيروس كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري ورئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الزيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا، كانت متوقعة خلال الفترة الماضية بسبب التخلي عن الإجراءات الاحترازية والتكدس بالحفلات والشواطئ خلال الصيف.

وأضاف الحداد في تصريحات لمصراوي، أن "الأعداد زادت، وهذا مؤشر بداية الموجة الرابعة لكورونا في مصر".

وكشف الحداد عن "أمل وحيد" لتجنب مخاطر الموجة الرابعة لكورونا، عبر تكثيف التطعيمات خلال الفترة المقبلة.

وقال: "الدولة أعلنت أن هناك 15 مليون جرعة تطعيم ستكون في مراكز اللقاحات، وسيتم ذلك بسرعة خلال فترة وجيزة، لأنها الحل الوحيد للقضاء على هذا الفيروس".

وتابع: "الموجة الرابعة ستكون إصابتها صعيفة بسبب منظومة التطعيمات، وهذا هو الأمل بتطعيم أكبر جزء ممكن من المجتمع، والحكومة وجهت المصالح والجهات الحكومية بالحصول على اللقاحات، كما ركزت جهودها لتطعيم القائمين على العملية التعليمية".

وأوضح رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أنه لم تم ذلك، ستحمي التطعيمات بنسبة كبيرة من مضاعفات كورونا، على أن يكون دورنا العودة للإجراءات الاحترازية وعدم التراخي مجددا.

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