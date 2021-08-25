الميكروويف أم الفرن الكهربائي.. أيهما الأقل استهلاكًا للكهرباء؟

كتب - محمد صلاح:

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ردًا على ما يتردد لدى العديد من المواطنين بشأن الاعتماد على الميكروويف في تسخين الأطعمة بالمنازل بدﻻ من الفرن الكهربائي لخفض قيمة الفاتورة؟

وفيما يلي طرق الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائي لتقليل استهلاك الكهرباء:

1- التأكد من إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

2- يفضل استخدام الأوانى المصنعة من الزجاج أوالبورسلين للحصول على نتائج أفضل و استهلاك كهرباء أقل .

أما فيما يتعلق بمميزات الميكروويف التي تساعد على خفض قيمة الفاتورة وهي كالاتي:

1- متوسط سحب الميكروويف للطاقة يتراوح بين 1000 وات و حتى 1700 وات أي أنه يسحب من 1 كيلو وات وحتى 1.7 كيلو وات و هي قدرة سحب متوسطة بين الأجهزة فلا تعتبر عالية مثل الأفران الكهربائية ولا هي قليلة السحب.

2- يتميز الميكروويف، أن فترة أستخدامه دقائق قليلة والتسخين فيه يتم بسرعة مما يجعل الكفاءة الكلية للجهاز جيدة وعمليًا السحب و الاستهلاك من الكهرباء سيكون قليل.​