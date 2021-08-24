ضيف دائم على مائدة عقوبات "الأعلى للإعلام".. أبرز محطات "LTC" قبل تغيير هويتها

كتب- مينا غالي:

تستعد قناة ltc لانطلاقة جديدة باسم جديد، بعدما تغيرت ملكيتها إلى رجل الأعمال هاني العتال، الذي قرر تغيير اسمها لقناة Etc، وذلك تمهيدًا لإطلاقها خلال أسابيع بثوب مختلف تمامًا، وذلك في إطار سعيه لدخول عالم المنافسة في الفضاء التلفزيوني المصري.

وشهدت قناة LTC العديد من الأزمات خلال السنوات الماضية، خاصة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعدما قرر إيقاف العديد من برامجها، وحتى إيقاف بث القناة نفسها.

ويستعرض مصراوي أبرز الأزمات التي مرت بها القناة حتى تغيير مسماها استعدادا للانطلاقة الجديدة.

١- ٢١ فبراير ٢٠١٨، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إيقاف برنامج "صح النوم" وتحويل محمد الغيطي إلى نقابته المختصة للتحقيق بسبب تجاوزات في حق المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى.

٢- 27 مارس 2018، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج "ملعب الشريف" المذاع على قناة LTC لمدة شهر، لما بدر فيه من تجاوزات.

٣- 17 يوليو، 2018، أصدر المجلس قرارًا بإيقاف برنامج "نجم الجماهير" وحذر قناة "LTC" لما بدر من مقدم البرنامج أبو المعاطي زكي من تجاوزات واتهامات دون سند قانوني.

٤- 1 سبتمبر 2018، أصدر المجلس قرارًا بإيقاف برنامج "صح النوم" على قناة ltc لمدة أسبوعين، بناء على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.

٥- 3 سبتمبر 2018، قرر المجلس منع بث قناة LTC لمدة أسبوعين بسبب مخالفات مهنية وأوصت اللجان بوقف بعض البرامج بالإضافة لمنع بث القناة.

٦- 3 ديسمبر 2018: قرار من المجلس بوقف بث قناة ltc لحين تقنين أوضاعها، وأكد المجلس أن القناة المذكورة توسعت في ارتكاب الجرائم الإعلامية بشكل يومي رغم سبق إنذارها عدة مرات ورغم العقوبات الصادرة ضدها طيلة الشهور الماضية، لافتا إلى أن غالبية برامج القناة خالفت قرارات المجلس الخاصة بمنع بيع الهواء، بالإضافة إلى أن غالبية برامجها تمارس الابتزاز وتصفية الحسابات الشخصية والترويج للشذوذ والدعارة ونشر الشائعات والأكاذيب ومحاولة التأثير على القضايا المنظورة أمام القضاء.

٧- 1 سبتمبر 2020، وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه على تنفيذ حكم قضائي نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار المجلس السابق بوقف قناة (LTC) وإعادة بث القناة. وطالبها بالالتزام الكامل بالضوابط والأكواد الإعلامية وعدم عودة القناة للبرامج الرياضية أو برامج تتناول أي صورة من أشكال القذف أو السب أو الخوض في السيرة الشخصية للآخرين أو التحريض والإثارة أو برامج مؤجرة إلا بالشروط والضوابط التي وضعها المجلس، وأن تتعهد القناة بإعلاء القيم والضوابط المهنية والأخلاقية التي تحفظ صورة الإعلام.

٨- 21 فبراير 2021، وافق المجلس على الطلب المقدم بشأن تعديل تشكيل مجلس إدارة شركة "لايت" المالكة لقناة "L.T.c"، واعتماد رئيس مجلس إدارتها هاني مجدي خليل حجاج وشهرته هاني العتال.

٩- 23 أغسطس2021، قرر هانى العتال رئيس مجلس إدارة شركة لايت الفضائية تغيير اسم القناة المملوكة للشركة من LTC الاسم القديم لها إلى ETC الاسم الجديد وذلك تمهيدًا لإنطلاق القناة خلال أسابيع بثوب مختلف تماما.

وقال العتال إن القناة بمحتواها الجديد ستكون مفاجأة للجميع، حيث قرر تغيير كل الديكورات والبرامج ومقدمي البرامج وأطقم العمل بالكامل وتم اختيار الجميع بعناية فائقة.