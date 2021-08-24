ضمن أضخم طرح للوحدات.. ننشر صور ومواصفات شقق الإسكان الساحلي

كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لطرح أضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التي تناسب مختلف شرائح المجتمع، في إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين في تملك الوحدات الخاصة بهم.

ومن ضمن المشروعات التى سيتم طرحها الإسكان الساحلي المتميز في مدن المنصورة الجديدة ورشيد الجديدة، حيث تم الانتهاء من التشطيبات الخارجية لمعظم العمارات في المشروع.

وقال المهندس محمد السيد مصطفى رئيس جهاز دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم تنفيذ أكثر من 1000 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان ذات الطابع الساحلي، حيث تصل مساحة الوحدة لـ94 مترًا.

وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لمصراوي، أن العمارة تتكون من أرضي و5 أدوار متكررين، لافتًا إلى أن الوحدات لا يوجد بها مصعد كهربائي.

وأكد أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 400 مليون جنيه، حيث يتم تنفيذ العمارات السكنية واللاند سكيب وباقي الخدمات للمشروع، لافتًا إلى أن الوحدات كاملة التشطيب.

وفي مدينة رشيد الجديدة، بلغت نسبة تنفيذ المشروع 80%.

وقال المهندس أحمد إبراهيم، رئيس الجهاز، يجرى تنفيذ 564 وحدة سكنية عبارة عن 25 عمارة، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات للوحدات والواجهات بعدد من العمارات.

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