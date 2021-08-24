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الجيزة: تطهير شبكات الصرف الصحي بعدد من شوارع جنوب المحافظة

03:08 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، تطهير شبكات الصرف الصحي بعدد من الشوارع في جنوب المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة صيانة كافة الأعمال الخاصة بالمرافق والبنية التحتية.

ـ أجرى حي جنوب الجيزة، عمليات تطهير شبكات الصرف الصحي بشارع الأنوار من شارع جسر الكنيسة المنيب.

- تطهير شبكات الصرف الصحي بشارع ٦ أكتوبر وميدان المنيب وتعلية مطابق الصرف بميدان المنيب.

- تطهير شبكات الصرف الصحي بشارع جامع المقادم من شارع البحر الأعظم ويستمر العمل بالحي لرفع كفاءة الشارع الجيزاوي.

- إصلاح كسر ماسورة مياه قطر 200 مم بشارع المدرسة بالمنيب وذلك بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حي جنوب.

تطهير شبكات الصرف الصحي الجيزة أحمد راشد صيانة المرافق

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