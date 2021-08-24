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"التمتع بالجذور".. المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب تلتقي شباب الملتقى

07:44 ص الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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كتب مينا غالي

استضاف ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، أمس الإثنين، الدكتورة رشا عياد راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، التي التقت الشباب والشابات المشاركين في الملتقى، بمركز لوجوس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون.

وحدثتهم "راغب" عن الأكاديمية وأنشطتها في تأهيل الشباب المصريين للمناصب القيادية، وهو ما بدأ بالفعل من خلال تعيين عدد من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة (الذي يندرج ضمن برامج الأكاديمية الوطنية حاليًا) نوابًا في مجلسي النواب والشيوخ ونوابًا لمحافظين، وكذلك في عدد من المناصب القيادية بالدولة.

ويعد هذا اللقاء مع الدكتورة رشا عياد راغب هو الأول بين عدة لقاءات من المرتب له أن تعقد لرموز ناجحة في المجتمع مع شباب وشابات ملتقى لوجوس، لنقل خبراتهم وتجاربهم الناجحة إلى الشباب.

وشارك في الملتقى ٢٠٠ من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات القطر المصري، ويأتي بعنوان "التمتع بالجذور" ويهدف إلى جعل هؤلاء الشباب سفراء للفرح كما أوضح قداسة البابا تواضروس الثاني خلال كلمته في حفل الافتتاح مساء أول أمس الأحد.​

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رشا عياد راغب ارشا عياد راغب مركز لوجوس

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