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"هي الدنيا كدة".. السيسي: التحديات قائمة والدولة ستتغلب عليها دائمًا

07:24 م الإثنين 23 أغسطس 2021
"هي الدنيا كدة".. السيسي: التحديات قائمة والدولة ستتغلب عليها دائمًا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تستغرق سنوات طويلة في مواجهة تحدياتها، مضيفًا أنه تظل هناك تحديات أخرى قائمة وستتغلب عليها الدولة مرة أخرى: "هي الدنيا كدة".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد" موجهًا حديثه للكاتب عبدالرحيم كمال: "كلامك عن تجديد الخطاب الروحي بدلًا من فكرة الخطاب الديني، ويبقى فيه حاجة تتكلم عن التاريخ، وتدمجه بفكرة معينة شيء مهم، وأنا داعمك في العمل على مستوى الدولة داخل مصر، الناس اللي بتشتغل في أي مهنة بتكون بتستهدف ربح وده أمر طبيعي، لكن أحيانًا لما يكون فيه قضية انت بتستهدف إن قضيتك دي تطرحها على الناس، قد يتوارى فكرة الربح شوية".

وأضاف الرئيس السيسي لكمال: "جهز اللي أنت عايزه، وأنا معاك، مش كل حاجة بنفكر فيها، بنوصل فيها للنتيجة المطلوبة، أنا داعم لك في عمل على مستوى الدولة، داخل مصر، والناس تراه بشكل جيد".

ورد كمال: "ألف شكر لحضرتك يا ريس، هي دي ثقتنا فيك".

السيسي برنامج صالة التحرير عزة مصطفى الخطاب الديني الخطاب الروحي

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