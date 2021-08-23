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"الوعي قضيتنا".. السيسي: الدولة تدعم تقديم عمل فني لتجديد الخطاب الروحي

07:00 م الإثنين 23 أغسطس 2021
"الوعي قضيتنا".. السيسي: الدولة تدعم تقديم عمل فني لتجديد الخطاب الروحي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإعلام والثقافة لهم أولوية لدى الدولة المصرية، مضيفًا أن الدولة ستدعم تقديم عمل فني لتجديد الخطاب الروحي المصري.

وأضاف الرئيس في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير" عبر "صدى البلد" مساء اليوم الاثنين، أن الحديث عن تجديد الخطاب الروحي أمرًا مهمًا، متابعًا أنه داعم لأي عمل على مستوى الدولة داخل مصر.

وأكد الرئيس أن أي عمل فني راقٍ سيجذب المشاهدين لمتابعته، مشيرًا إلى أن قضية مصر قضية الوعي.

السيسي الخطاب الروحي عزة مصطفى برنامج صالة التحرير

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