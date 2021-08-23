قرار جديد من الصحة بشأن الحاصلين على جرعة واحدة للقاح كورونا بالخارج

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه في حالة تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا خارج مصر، يسمح بتلقي الجرعة الثانية بمصر خلال فترة التواجد بمصر.

وأضافت أن ذلك سيتم عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني وإحضار ما يثبت تلقي الجرعة الأولى خارج مصر وميعاد تلقيها وسيتم تطعيمه بالجرعة الثانية من نفس نوع اللقاح.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم الاثنين؛ للحديث عن آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.