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رئيس الوزراء يجدد تعيين المستشار محمد عبد الوهاب رئيسا لهيئة الاستثمار لمد عام

04:56 م الإثنين 23 أغسطس 2021
رئيس الوزراء يجدد تعيين المستشار محمد عبد الوهاب رئيسا لهيئة الاستثمار لمد عام

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قراراً بتجديد تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمدة عام اعتباراً من 24/8/2021.​

مصطفى مدبولي محمد عبد الوهاب هيئة الاستثمار تجديد تعيين محمد عبد الوهاب

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