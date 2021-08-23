رئيس الوزراء يجدد تعيين المستشار محمد عبد الوهاب رئيسا لهيئة الاستثمار لمد عام

كتب- محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قراراً بتجديد تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمدة عام اعتباراً من 24/8/2021.​