رئيس الوزراء يجدد تعيين المستشار محمد عبد الوهاب رئيسا لهيئة الاستثمار لمد عام
04:56 م الإثنين 23 أغسطس 2021
كتب- محمد غايات:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قراراً بتجديد تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمدة عام اعتباراً من 24/8/2021.
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