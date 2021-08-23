"العتال": تغيير مسمى قناة LTC لـ ETC .. وتغيير شامل في المحتوى

كتب- مينا غالي:

قرر هانى العتال رئيس مجلس إدارة شركة لايت الفضائية تغيير اسم القناة المملوكة للشركة من LTC الاسم القديم لها إلى ETC الاسم الجديد، تمهيدا لإنطلاق القناة خلال أسابيع بثوب مختلف تماما، في إطار سعيه لدخول عالم المنافسة في الفضاء التليفزيونى المصري.

وقال هاني العتال إن القناة بمحتواها الجديد ستكون مفاجأة للجميع، حيث قرر تغيير كل الديكورات والبرامج ومقدمي البرامج وأطقم العمل بالكامل وتم اختيار الجميع بعناية فائقة.

وأشار العتال في بيان له، إلى أنه لم يتعجل انطلاق قناة ETC لإصراره على تجهيزها والظهور بالشكل الذى يليق بالاعلام المصري رغم تحمله كافة الأعباء المالية الشهرية في الفترة الماضية من إيجارات لشارة البث والاستوديو وغير ذلك، ولكنه قام بتجهيز الاستوديو خلال هذه الفترة بأحدث أجهزة التصوير والإضاءة، وكذلك ستوديو التنفيذ وكاميرات التصوير الخارجى وبات الآن جاهزًا للانطلاق.

وأكد العتال أن القناة ستكون متزنة ومنبرًا إيجابيًا للشأن المصرى وتتحدث فى كل ما يهم المصريين على المستويين الداخلي والخارجي بشفافية كاملة للصالح الوطنى بمختلف المجالات وأنه تحدث مع مقدمى البرامج وطالبهم باستخدام الانتقاد المتزن لكشف وتصويب الأخطاء والعمل على حلها بالمجتمع المصرى مع الحفاظ على مصالح البلاد.

كما أشار رئيس مجلس إدارة ETC أن القناة ستنطلق ببرنامج سياسى وآخر رياضى وثالث صباحى بالإضافة إلى الدراما الجديدة سواء المصرية أو العربية او الأجنبية المدبلجة وستزيد البرامج تباعا بعد الظهور.

وأنهى العتال حديثه بأنه قرر خوض تجربة صناعة الإعلام والاستثمار فيه لقناعاته بأن فرصة النجاح كبيرة للغاية خاصة وأن شركاءه هم أقوى الوكالات الإعلانية بالسوق المصرية والعربية وهى وكالة "POD" وأن القناة ستمثل الأسرة المصرية وكل المصريين بمختلف طبقاتهم .

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