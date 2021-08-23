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رسمياً.. وزيرة الصحة تعلن رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس في مصر

11:52 ص الإثنين 23 أغسطس 2021
رسمياً.. وزيرة الصحة تعلن رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس في مصر

مؤتمر وزيرة الصحة

كتب- أحمد السعداوي:​

قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، إن متحور "دلتا بلس" انشر في كل أنحاء العالم، وإنه تم رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس في مصر خلال الأسابيع الماضية، مشيرةً إلى أن الوزارة رصدت أول حالة مصابة بمتحور "دلتا بلس" في منتصف شهر يوليو الماضي.

وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، اليوم الإثنين، أنه تم رصد بعض حالات مصابة بالمتحور دلتا، لمصابين لهم تاريخ سفر خارج مصر.

ونوهت وزيرة الصحة بأن مشكلة المتحور دلتا تكمن في سرعة انتشاره، وليس في قوة أعراضه.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدء توزيع أول دفعة من لقاح سينوفاك المصنع محليًّا على مراكز تطعيمات كورونا غدًا.

وقالت وزيرة الصحة إنه تم إنتاج 15 مليون جرعة، وسيتم توريد أول مليون جرعة بداية من غدٍ الثلاثاء.

وأوضحت زايد أن الطاقة الإنتاجية لإنتاج سينوفاك محليًّا بين من 15 إلى 18 مليون جرعة شهريًّا، وهذا يحل مشكلة كبيرة جدًّا.

وزيرة الصحة سلالة دلتا بلس فيروس كورونا لقاحات كورونا

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