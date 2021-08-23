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"التمتع بالجذور ٣".. البابا يترأس صلوات شباب ملتقى "لوجوس" لأجل الوطن والكنيسة والنيل

08:43 ص الإثنين 23 أغسطس 2021
"التمتع بالجذور ٣".. البابا يترأس صلوات شباب ملتقى "لوجوس" لأجل الوطن والكنيسة والنيل

البابا تواضروس الثاني

كتب مينا غالي:

حرص قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في ختام حفل افتتاح ملتقى شباب لوجوس الأول مساء أمس، على قيادة الشباب المشاركين في الملتقى في صلاة ختامية تضمنت طلبات لأجل الوطن والكنيسة والنيل.

وصلى قداسة البابا وردد معه الشباب كلمات الصلاة التي كانت كلماتها مكتوبة في كارت يحوي لوجو الملتقى تم توزيعه على الحضور.

وإلى نص الصلاة:-

"إلهنا الصالح محب البشر، كل البشر .. ضابط الكل، كل المخلوقات، وكل الأوقات، وكل الأمور أنت يا من لا تتغير أبدًا ولا يشوبك ظل دوران

أنت الأمين في وعودك، أمس واليوم وإلى الأبد

نشكرك يا كوكب الصبح المنير ورأس الكنيسة

يا ملك الملوك ورب الأرباب رئيس إيماننا ومكمله

نطلب منك يا أبا الأنوار أن تنير على كنيستك بحكمتك السماوية وتثبت أساساتها يا صخرة إيماننا المقدس

بحكمتك يا إلهي وبصلاحك تشبع كل حي من رضاك يا ماء الحياة المحيي نفوسنا الظمآنة نطلب منك يا رئيس الحياة أن تضبط ماء نيلنا لأنك أنت القادر على كل شيء ولك تخضع كل المخلوقات

يا ملك السلام، واهب السلام الحقيقي لمن يدعوه .. هب لمصرنا سلامًا واعطِ شعبها سكينة .. وكما باركتها في القديم باركها الآن أيضًا .. لأن لك القوة والمجد والبركة إلى الأبد آمين".

البابا تواضروس الثاني ملتقى شباب لوجوس صلاة ختامية نهرالنيل الوطن

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