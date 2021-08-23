Masrawy logo white

الحرارة تصل لـ 35 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الإثنين

07:04 ص الإثنين 23 أغسطس 2021
الحرارة تصل لـ 35 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الإثنين

أرشيفية

كتب- أسامة علي:

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وقالت الهيئة، إن حالة الطقس تشهد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ولفتت الهيئة إلى أن هناك نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين:-

-القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 – المحسوسة 35

-السواحل الشمالية: العظمى 31 – المحسوسة 34

-جنوب سيناء: العظمى 39 – المحسوسة 41

-شمال الصعيد: العظمى 37– المحسوسة 38

-جنوب الصعيد: العظمى 41 – المحسوسة 41

طقس حار هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية درجات الحرارة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
184

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

229

متعافون اليوم

286352

إجمالي الإصابات

16671

إجمالي الوفيات

235864

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - كورونا في 24 ساعة.. زيادة جديدة .. وإجراءات ضد الرافضين تلقي اللقاح

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا