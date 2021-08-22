اليوم.. البابا تواضروس يفتتح ملتقى "لوجوس الأول" للشباب بدير الأنبا بيشوي

كتب- مينا غالي:

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون تحت عنوان "التمتع بالجذور".

وقال البابا تواضروس الثاني، عبر مقطع فيديو له: إن ملتقى لوجوس للشباب في المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، سيحضره شبابنا في كنائسنا وإيبارشيتنا على طول الوادي في الصعيد ووجه بحري وسيناء، ومن القاهرة والإسكندرية.

وأضاف: "نحاول أن نتمتع في هذا اللقاء بالجذور بالنسبة لشبابنا في مصر وخارجها، وأن يكون هناك ارتباط قوي مع البذرة التي وضعها القديس مارمرقس على أرض مدينة الإسكندرية"، مشيرًا إلى أن ملتقى لوجوس للشباب على مدى 8 أيام يشارك فيه 200 شاب وفتاة في برنامج شامل ومركز وممتلئ بالمفاجآت الجميلة.

وترأس البابا تواضروس الثاني، خلال الفترة الماضية الجلسات التحضيرية للملتقى بجانب منسقي ملتقى لوجوس، وذلك بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ويعقد "ملتقى لوجوس للشباب" كل عامين بهدف تشجيع الشباب المتميز من كل إيبارشيات الكرازة المرقسية من داخل مصر، ويتم اختيارهم بمعرفة الآباء أساقفة الإيبارشيات.

ويعد الملتقى هو التجمع الثاني من نوعه لشباب الأقباط من مختلف إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويتضمن برنامجه بالإضافة إلى الجانب الروحي جوانب ثقافية وسياحية في معالم مصر المميزة، ومن المقرر أن يزوروا الأهرامات وأبوالهول وقناة السويس الجديدة والكنيسة المعلقة وديري الشهيدين أبوسيفين بمصر القديمة ومار مينا بمريوط.

وكان البابا قد افتتح، في أغسطس 2018، الملتقى العالمي الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي استمر أسبوعًا، بمشاركة عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة.​