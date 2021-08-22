برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن لائحة الاتحاد المصري للفروسية

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجّه لكل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية، بشأن ما تضمنه لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للفروسية من مخالفات تتعلق بشرط الترشح لعضوية مجلس إدارة الإتحاد والموضحة بالمادة 33.

وأضاف عمار في بيان له اليوم السبت، أن البند الرابع يتضمن الشرط الخاص بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها مع استكماله بنص مخالف يقضي بإعفاء المرشح الذي يتجاوز السن القانونية للتجنيد من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية والاكتفاء بتقديم إقرار يحرره من يتوافر فيه ذلك الشرط، ولم يتم تحديد السن القانونية للتجنيد أو ذكره، ما يوحي أن الهدف من صياغة المادة مكافئه من يتهرب من التجنيد وإستثناؤه من شروط جوهرية للترشح ومخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص بين الراغبين في الترشح.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القوات المسلحة المصرية الباسلة قد حددت السن المطالب بتقديم مستند التجنيد حتي مواليد 18 مارس 1941، مشددًا علي ضرورة أن تتضمن اللائحة الأساسية للاتحادات والأندية علي بند أداء الخدمة العسكرية بالنسبة للمرشحين علي مقاعد مجالس الإدارة.